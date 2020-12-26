В Минске 26 декабря снова возникли проблемы с водой. На этот раз в Советском районе. Сообщается, что воды нет в кварталах от Комаровского рынка до Сельхозпоселка. Об этом сообщили в телеграм-канале «Нашай Нiвы».По предварительной информации, хорошая, а не коричневого цвета вода, появится уже ближе к вечеру. «Минскводоканал» уже подвез цистерны с водой на следующие адреса: Л. Беды, 01/11, Цнянская, 17, Я. Колоса, 21, Восточная, 50.В диспетчерской службе «Минсководоканала» порталу tut.by рассказали, что произошел сбой оборудования на наcосной станции. И по этой причине пострадал весь Советский район. На данный момент сотрудники промывают водопроводные сети.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:\\"Минскводоканал\\" заявил об аварии на сети: в кранах снова может быть некачественная вода.В организации перечислили улицы и дома, где или отключили воду, или уже устранили неполадки. Но качество воды может быть плохим в течение еще двух дней. (подробности)Замглавы администрации Лукашенко о ситуации с водой в Минске: «Событие рядовое. Не думаю, что слишком избыточный форс-мажор».Дмитрий Крутой объяснил, как получилось, что без воды остались 700 тысяч минчан. (подробности)