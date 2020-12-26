Участники провластного автопробега «За единую Беларусь» посетили в субботу, 26 декабря, детский дом в Бобруйске. Об этом сообщили в БелТА.Для детей была подготовлена новогодняя программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. Ребята принимали участие в играх и викторинах.После завершения программы дети получили подарки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Участники провластного автопробега посетили резиденцию Лукашенко и сфотографировались с Эйсмонт.Во Дворце Независимости провели экскурсию для митингующих в поддержку власти в формате автопробегов «За единую Беларусь». (подробности)Видеофакт. В Минске 15 ноября люди с красно-зелеными флагами приветствовали колонну машин спецтехники.Колонна из машин двигалась в направлении центра. (подробности)С флагами и шашлыками: как в Минске 8 ноября прошел провластный автопробег «За единую Беларусь».Автомобили проехали по кольцевой автодороге, основные события развернулись на аэродроме Липки. (подробности)