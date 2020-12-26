В Бресте спасатели тушили пожар в заброшенном вагончике и обнаружили тело человека. Об этом сообщили на сайте МЧС.- Данный инцидент произошел в пятницу, 25 декабря. В дежурную часть поступило сообщение о том, что в неэксплуатируемом металлическом вагончике по улице Инженерной произошел пожар. На полу сотрудники МЧС обнаружили тело человека, - пояснили в ведомстве.В результате возгорания было повреждено имущество и внутренняя отделка вагончика.На данный момент устанавливаются пол и личность погибшего.Выясняется и причина возгорания.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Бресте на пожаре в жилом доме сотрудники МЧС спасли хозяйку квартиры и ее брата.Женщина с братом были доставлены в больницу с отравлением продуктами горения и ожогами. (подробности)Мать и сын погибли во время пожара в собственном доме в Дзержинском районе.Отец успел выбраться из горевшего здания. (подробности)