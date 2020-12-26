В Мингорисполкоме прокомментировали проблемы с водой в Советском и Центральном районах Минска. И добавили, что произошел сбой в работе насосного оборудования. Информация была опубликована в телеграм-канале ведомства.- В субботу, 26 декабря, в работе оборудования наносной станции 2-го подъема «Зеленый луг» 5-го водозабора «Боровляны» произошел сбой. В связи с этим утром ухудшилось качество воды у жителей Советского района по улицам Беды, Сурганова, Некрасова, Богдановича, Ломоносова, Восточная, Гало, Я. Коласа, Корш-Саблина, а также на некоторых улицах Центрального района – Калиновского, Орловской, Карастояновой, Азизова, Гая, Куйбышева, Каховской. В пострадавшие районы уже были отправлены цистерны с чистой водой, - пояснили в Мингорисполкоме.В ведомстве также отметили, что после случившегося четыре бригады аварийно-восстановительных работ сразу же начали промывать сети.- На данный момент качество воды с насосной станции соответствует всем нормативам. Оно уже нормализовалось по некоторым адресам – на Некрасова, Беды, Богдановича, Восточной. Дополнительно проводится лабораторный контроль качества воды, - рассказали в Мингорисполкоме.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мингорисполком официально: «Платить за воду с запахом не придется».В Минске все еще решается проблема с «вонючей водой», но городские власти уже пообещали, что платить за нее минчанам не придется. (подробности)МЧС прокомментировал ситуацию с водой в Минске: не используйте воду, если ее вид, или цвет, или запах отличаются от привычных.По данным «Минскводопровода», сильный запах связан с жарой. (подробности)