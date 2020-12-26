Православный священник Марк Пуляк умер 24 декабря в Полоцке. Причиной стали осложнения, вызванные коронавирусом, сообщает пресс-служба Полоцкой епархии.Марк Пуляк родился в Елагаве в Латвии, а с 1991 года он переехал в Беларусь. Сюда приехал вместе с родителями, когда еще был ребенком. Учился в витебском духовном училище, а после этого в Витебской духовной семинарии.В сан иерея был с 28 декабря 2014 года.Последнее время был настоятелем прихода храма Николая Чудотворца деревне Коллективное Полоцкого района Полоцкой епархии. Он занимался восстановлением этого храма, построенного в середине XVIII века.У Марка осталось двое детей. Отпевание Марка Пуляка пройдет 27 декабря в храме великомученика и целителя Пантелеимона в Полоцке.