Задержанные 22 декабря представители Пресс-клуба остаются под стражей. У всех задержанных прошли обыски по уголовному делу.Адвокат Антон Гашинский сообщил агентству \\"Интерфакс-Запад\\", что обвинение представителям Пресс-клуба еще не предъявлено.-До 31 декабря должно быть предъявлено обвинение или мера пресечения будет отменена, - добавил он.В пресс-службе Комитета госконтроля рассказали, что департамент финансовых расследований КГК проводит проверку по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения \\"Журналистская мастерская Пресс-клуб\\" и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа.