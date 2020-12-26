Мы писали о том, что сегодня в первой половине дня у жителей Советского и Центрального районов Минска начались проблемы с водой. Вскоре Мингорисполком объяснил в чем причина коричневого цвета воды. Сказали, что произошел сбой в работе насосного оборудования.- В связи с этим утром ухудшилось качество воды у жителей Советского района по улицам Беды, Сурганова, Некрасова, Богдановича, Ломоносова, Восточная, Гало, Я. Коласа, Корш-Саблина, а также на некоторых улицах Центрального района – Калиновского, Орловской, Карастояновой, Азизова, Гая, Куйбышева, Каховской. В пострадавшие районы уже были отправлены цистерны с чистой водой, - уточнили в Мингорисполкоме. - Промывка сетей продолжается.Около 17.00 в телеграм-канале Мингорисполкома появилось еще одно сообщение.- Подача воды надлежащего качества восстановлена в границах улиц Некрасова, Беды, Восточной, Богдановича, Цнянской, Я. Коласа, Беломорской, - сообщил Мингорисполком.Также пообещали, что пока проблему не устранят полностью, питьевую воду в пострадавшие районы будут привозить автоцистерны.