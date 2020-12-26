Каждый день к зданию белорусского посольства в российском Санкт-Петербурге приходили белорусы, которые живут в этом городе. Сегодня всех пришедших задержали. Люди были без флагов. Об этом сообщает портал Onliner.Полиция предупредила в громкоговоритель собравшихся, что они могут быть задержаны за участие в публичном мероприятии. Люди отвечают, что они просто пили чай и у них не было никакой символики.- Задержали 14 человек, их везут в отдел полиции. [Вменяют] нарушение закона о массовых мероприятиях. Нам еще вчера намекнули, что с 26 декабря за любую символику будут забирать, - сообщила Onliner читательница из Петербурга. Сейчас она с друзьями ищет для задержанных адвокатов.