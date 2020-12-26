Вслед за сестрами Груздевыми, политиком Марией Василевич и телеконалом ОНТ без аккаунта в Инстаграме остался и певец Александр Солодуха. Не по своему желанию, а из-за того что кто-то пожаловался на контент в инстаграме Солодухи. Эту информацию порталу TUT.BY подтвердил старший сын Александра Антон. Он вместе со своим братом Александром вели аккаунт отца. Антон считает, что пользователи жаловались на контент из-за политических взглядов Солодухи-старшего.- Вы сами знаете, что происходит в стране и кто за кого. Кто-то за, кто-то против власти, у каждого свое мнение, никто никому ничем не обязан. И те, кто, наверное, был против нынешней власти, решили вот так отомстить. Это мое предположение, - сказал Антон Солодуха.По словам Антона, проблемы с аккаунтом Александра Солодухи длятся уже около месяца. Три раза страницу получалось быстро восстановить. На этот раз пока от техподдержки никакого ответа получить не удалось.Несколько дней назад был взломан инстаграм-акаунт Марии Василевич, члена Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ нижней палаты белорусского парламента.Мария завела новый аккаунт, в котором прокомментировала ситуацию.- Дорогие хакеры, вы конечно большие профессионалы, ваши бы способности, да в мирное русло… И если вы хоть на минуту стали счастливы, оттого что удалили мой аккаунт, я правда рада, что пусть и косвенно, но оказалась причастной к вашему хорошему настроению!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Не весело»: заработки белорусских артистов на новогодних корпоративах упали в 4-5 разНо рекордсмен по-прежнему Александр Солодуха. У него уже сейчас 11 выступлений на праздники (Читать далее)