- История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней. Эпидемии — это факт. Но инвестиции в здравоохранение, поддержка правительств и всего общества, единый подход к вопросам здоровья — это гарантии, что наши дети и их дети унаследуют более безопасный и стабильный мир, — сказал Тедрос Гебрейесус в видеообращении, которое было приурочено к Международному дню противоэпидемической готовности, который отмечается 27 декабря.Как отметил глава ВОЗ, трудно поверить, что еще год назад COVID-19 не был известен человку. За последние 12 месяцев мир перевернулся, и последствия пандемии вышли далеко за пределы заболевания.- Но ничто из этого не должно нас удивлять: в течение последних лет было много прогнозов и рекомендаций. И все они говорили одно: мир не готов к пандемии. Мы все должны усвоить уроки, которые она преподает нам.Тедрос Гебрейесус дал рекомендации, как свести к минимуму негативные последствия для общества и экономик от пандемий в будущем: вкладывать деньги в программы по мониторингу разных ЧС и их последствий, координировать работу систем здравоохранения, правительств и общества, отмечать взаимосвязь между здоровьем людей и животных на всей планете.