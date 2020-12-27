В новогодние праздники меры безопасности будут усилены, заявила в эфире «Беларусь 1» официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова. Она добавила, что и сейчас продолжается усиленный вариант несения службы.- Я бы хотела обратиться к жителям нашей станы и гостям, которые приедут на новогодние праздники, с пониманием относиться к некоторым мероприятиям, которые будут проводить сотрудники милиции. Речь идет о пропускном режиме, о досмотровых мероприятиях, - рассказала Чемоданова.Официальный представитель МВД заявила, что необходимо и дальше принимать меры по защите чести, достоинства и деловой репутации представителей госвласти, милиционеров и военнослужащих внутренних войск МВД. Речь идет о кибербуллинге в отношении сотрудников МВД.- Необходимо обратить внимание в том числе и на дисциплину, потому как есть вопросы в части утечки информации, служебной информации — и это немаловажное направление.