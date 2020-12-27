Белорусская актриса Александра Бортич, которая сейчас живет в России, рассказала в своем Instagram, что ей пришел ответ от Сергея Тихановского.- Ребята!!! Мне пришел ответ от Тихановского! Который я, по своей тупости, увидела сильно позже. Но какое счастье, эта ниточка, вы даже себе не представляете! Пишите письма политзаключенным, им нужно наше тепло и наша вера! — такую запись опубликовала Александра. На фотографии с письмом девушка плачет.Напомним, Сергей Тихановский был задержан в конце мая на пикете по сбору подписей в Гродно. Ему предъявлены обвинения в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Также Тихановского обвиняют в том, что он воспрепятствовал работе ЦИК и разжигал расовую, национальную, религиозную или иную социальную вражду. Под стражей Тихановский находится уже полгода.Александра Бортич 13 августа выходила к посольству Беларуси в Москве с флагом, на котором было написано «Жыве Беларусь».- Белорусы, вы сильные, невероятные и очень смелые. Ведь очевидно, что кто-то засиделся. Вы заслужили правду, за которую сейчас боретесь. Я искренне верю, что у вас все получится и вы ее добьетесь. Правду говорят -насильно мил не будешь, - такое сообщение тогда опубликовала актриса в своем Instagram.