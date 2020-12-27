Об этом со слов родственников сообщает телеканал «Белсат». Леониду Заико было 72 года. Он родился в 1948 году в Гродно. Долгое время преподавал в белорусских университетах. Был заведующим кафедры, затем проректором Национального института гуманитарных наук, деканом экономического факультета ЕГУ.С 1992 года руководил проектами Всемирного Банка по макроэкономической политике (образование, тренинг) в Беларуси. Был членом Совета по экономическому развитию Совета Министров Беларуси, членом Экспертного Совета Совета Республики Национального Собрания.С1997 года руководит Республиканским общественным объединением «Аналитический центр «Стратегия».Леонид Заико – автор и научный редактор многих книг и публикаций в Беларуси и за рубежом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕА это одни из последних интервью Леонида Заико, которые вышли в «Комсомолке».«Нас ждут 2 месяца шока и 8 лет глобального переустройства экономики». Известный экономист – о прогнозах и вариантах для БеларусиЭкономический эксперт Леонид Заико рассказал, как Беларуси пройти через кризис, вызванный пандемией коронавируса. Среди рецептов – отменить налоги для бизнеса и на 15% снизить зарплаты чиновников (Читать далее)Белорусский экономист Леонид Заико: Эпоха «Запад нам поможет» уже прошлаМожет ли Белоруссия прожить без России и при этом не стать «второй Украиной»? Обозреватель Владимир Ворсобин спросил об этом известного в Минске экономиста Леонида Заико (Читать далее)