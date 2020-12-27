Первые колонны минчан вышли в районе Тракторого завода еще в 6.45 утра. Ранним утром вышли колонны жителей Малиновки, Грушевки и улицы Маяковского. Цепочки солидарности выстроились в Тракторозаводском посёлке и на проспекте Независимости, сообщает Tut.by.Встречать ОМОН с красно-зелеными флагами около 9.30 утра вышли люди в минском микрорайоне Уручье. Из машины с силовиками к этим людям вышел сотрудник ОМОН: его бросились обнимать и благодарить: «Спасибо, ребята! », «Спасибо, дорогие наши», «Дайте пожать вашу руку!», «Вы наши герои».Тем временем колонна людей из нескольких десятков человек с бело-красно-белыми флагами вышла в районе станции метро «Спортивная». Они скандировали «Далучайся». На марш собрались люди из микрорайона Красный бор.На воскресную акцию вышли жители района Лебяжий, микрорайона Домбровка.