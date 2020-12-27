Как рассказали в Белгидромет, ночью 28 декабря, утром и днем почти по всей стране будет усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Сильный ветер сохранится и во вторник, 29 декабря.Днем в понедельник почти по все стране выпадут осадки: дождь и мокрый снег, местами будет гололед. Местами на дорогах будет гололедица. Ночью ожидается от 0 до 6 градусов мороза. Днем потеплеет: будет от минус 3 до плюс 3, по Брестской и Гродненской областям может быть даже 4-6 выше нуля.В МЧС советуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или подвал, обрезать сухие деревья, которые могут упасть. Машину лучше поставить в гараж или вдали от деревьев. А находясь на улице, рекомендуется обходить шаткие строения и линии электропередач.