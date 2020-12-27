За последние сутки коронавирус в Беларуси выявили у 1825 пациентов. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале Минздрава. Всего с начала пандемии в Беларуси у 186 747 человек был положительный тест на коронавирус. Выздоровели 166 036 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За последние сутки выписан 1498 человек.К сожалению, 9 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались. За весь период распространения инфекции в стране умерли 1 385 пациентов.С 26 по 27 декабря провели 11 496 тестов, а всего уже было сделано 3 924 079 тестов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Сегодня стало известно, что ночью скончался известный белорусский экономист Леонид Заико. Родственники сообщили, что у Леонида Федоровича был коронавирус, ночью у него остановилось сердце. (Читать далее)