Спасателям позвонил очевидец, который заметил на озере Богуши в Копыльском районе тонущего человека. Когда подразделения прибыли, мужчина был на воде в 50 метрах от берега. Он удерживался на поверхности замерзшего водоема.Мужчину достали из воды с помощью веревки и доски для спасаемого. Пострадавшего передали медикам, его госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение».КОМПЕТЕНТНОНе выходите на лед тоньше 7 см- Допустимая толщина льда, при которой можно выходить на него – 7 см, однако лучше дождаться, когда лед полностью окрепнет, и его толщина будет превышать этот показатель. Тогда лед можно считать относительно безопасным, - рассказывал ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД Александр Алексеенко. - Ситуация меняется каждый день: на нашем сайте mgoosvod.by мы оперативно обновляем таблицу замеров толщины льда. Мы бы рекомендовали пока не выходить на лед, не подвергать себя опасности, ведь на разных участках реки толщина льда может отличаться.Если вы провалились под лед:- провалившись под лед, не поддавайтесь панике;- наползайте на лед с широко расставленными руками;- категорически запрещается вставать на ноги, так как остается опасность вновь провалиться под лед;- лежа на спине или животе, продвигайтесь в сторону берега, одновременно призывая на помощь.Если вы оказались очевидцем:- позвоните спасателям по телефонам 101 или 112;- реально оцените обстановку, сможете ли вы оказать помощь самостоятельно;- подползите к месту пролома льда за 3-4 м;- подайте пострадавшему палку, доску, шест, веревку, лестницу;- если спасателей двое или больше, то лучше образовать цепочку, удерживая друг друга за ноги;- вытащив пострадавшего, разведите костер и обогрейте его.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Минчанин, который провалился под лед и чуть не утонул: «Через день вернулся на то место за шапочкой»Мужчина провалился под лед в самом глубоком месте Цнянского водохранилища (Читать далее)«Если бы не он, у детей не было бы шанса»: в Шклове прохожий спас двух детей, но сам утонулМужчина приехал из Могилева проведать родителей. Купаться в том месте запрещено, но ограничения принимают в расчет не все (Читать далее)