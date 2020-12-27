О завершении расследования сообщил Следственный комитет. По данным ведомства, ночью 10 августа мужчина принимал участие в акции протеста на пересечении переулка Тучинского и улицы Кальварийской. Он в том числе возводил ограждения на дороге, мешая автомобилям, считает следствие.- Эти действия повлекли остановку движения, в том числе десятков маршрутов городского пассажирского транспорта, ограничение прав граждан на спокойный труд, отдых и свободное передвижение, - сказано в сообщении УСК по Минску.Минчанин свою вину признал и раскаялся. По информации Следственного комитета, он заявил, что виной был алкоголь и эффект толпы.Раньше мужчину судили за незаконный оборот наркотиков и присвоение имущества. Ему предъявили обвинение по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта) Уголовного кодекса.Дело передано прокурору для направления в суд.