Живые елки Минлесхоз продает на 1,1 тысяче торговых точек. Елочные базары работают по всей стране. В Минске такие точки есть на Притыцкого, 146 и Багратиона, 70. Время работы можно узнать на сайтах лесхозов. Средняя цена елочки – от 10 до 17 рублей за дерево высотой от 1 до 3 метров соответственно.После праздников живые елки многие просто выбрасывают в мусорный бак. Но дерево можно сохранить: купить его в кадке, потом хранить на балконе или даче, а весной высадить в ближайшем лесничестве во время акции «Неделя леса». Каждому покупателю вручат памятку по уходу за елкой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Тут ель от 16 рублей, а возле дома просят от 22»: поискали на елочном базаре недорогой и красивый символ Нового годаПриценились к елочкам и соснам, которые предлагает государственный лесхоз (Читать далее)