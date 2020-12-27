Международной федерации хоккея (IIHF) начала расследование в отношении председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белорусский фонд спортивной солидарности, который поддерживает спортсменов, выступивших против политики властей Беларуси.- Белорусский фонд спортивной солидарности получил ответ от IIHF на письмо относительно переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года. Стороны проведут рабочую встречу после 4-го января. В письме от ИИХФ также сообщается, что дисциплинарная комиссия Международной федерации начала расследование относительно председателя федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, - говорится в сообщении фонда на его странице в Facebook.Напомним, ранее фонд призвал IIHF рассмотреть вопрос «о привлечении к дисциплинарной ответственности Баскова в связи с действиями, грубо порочащими репутацию хоккея как вида спорта»ИЗ-ЗА ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬВечером 11 ноября на так называемой «Площади перемен» стычка неизвестных в масках, которые срезали ленты, с местными жителями. По версии МВД, на потасовку по вызову граждан приехали правоохранители. По официальному сообщению МВД, они затем вызвали скорую пострадавшему 31-летнему мужчине. Куда вызывалась бригада, не уточняется.По словам очевидцев, пострадавшего Романа Бондаренко из двора увозили не на машине медиков, а на микроавтобусе силовиков, и он был в сознании. Позже соседи узнали, что молодой мужчина находится в больнице с ЧМТ и уже перенес многочасовую операцию, у него отек мозга, он в коме.Очевидцы сообщали, что узнали в одном из избивавших Романа Бондаренко председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, хотя тот и был в маске.Говоря с «Комсомолкой» о состоянии минчанина, врачи не стали скрывать, что шансов выжить у парня мало. 12 ноября 31-летний Роман Бондаренко умер в больнице. Проститься с ним пришли тысячи человек. О возбуждении уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко не сообщается до сих пор.