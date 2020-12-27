Президент России Владимир Путин намерен сделать прививку от коронавируса. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава государства ждал завершения всех формальностей.Об решении привиться представитель Кремля рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК). Песков также напомнил, что российский лидер ранее сам сообщал, что намерен прививаться.А вот что сказал на эту тему Александр Лукашенко накануне:- Хочу сразу сказать, что я вакцинироваться и прививаться не намерен. Мое – настроение личное, а не как президента. Да и иммунитет у меня уже выработан. А значит и легче будет, - подчеркнул Лукашенко.Напомним, что Александр Лукашенко также заявил о том, что никто и никого заставлять вакцинироваться не будет.Напомним, за последние сутки коронавирус в Беларуси выявили у 1825 пациентов. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале Минздрава. Всего с начала пандемии в Беларуси у 186 747 человек был положительный тест на коронавирус. Выздоровели 166 036 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За последние сутки выписан 1498 человек. К сожалению, 9 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались. За весь период распространения инфекции в стране умерли 1 385 пациентов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Иммунолог объяснила, почему можно заболеть COVID-19 даже при вакцинации. По словам врача, возможно, с течением времени с прививками от коронавирса произойдет то же самое, что и с вакцинацией от гриппаБыл на изоляции, когда стало плохо -вызвали скорую, но врачи не успели: в Минске умер студент с COVID-19. СК сообщил, что проводит проверку по факту смерти молодого человека.Иммунолог назвал «самое массовое» последствие коронавируса. При этом медик заявил, что в настоящее время нельзя точно сказать, какой именно орган атакует SARS-CoV-2.Медики назвали длительные симптомы коронавируса. Обычно они наблюдаются у тех, кто болеет в легкой форме и лечится дома.