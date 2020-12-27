- Если говорить о политических итогах года, то главный итог - это действительно то, что попытка государственного переворота в стране провалилась. Многие наши политики до сих пор живут августом, а уже конец декабря - мы скоро будем встречать новый год. Пришло время собирать камни, потому что не будет насильственного свержения власти, решения судьбы Беларуси на улице. Власть никуда не уйдет и не убежит - это все сказки, что очевидно и понято, - заявил депутат Палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в эфире телеканала «Беларусь 1».По словам депутата, последние месяцы показали, что внешнее влияние на Беларусь не просто не прошло, а будет усиливаться. Это подтверждает и введение Евросоюзом санкций против республики в обход международных норм, отметил политик.- Поэтому главный политический итог для меня в том, что мы выстояли. Это первое. А второе - теперь мы будем сильнее, потому что готовы к этому. Наконец-то мы поняли, что надо принимать закон об иностранных агентах, что надо поставить заслон против финансирования любых политических инициатив в стране, потому что это всегда отстаивание чужих интересов, как делают все нормальные страны, - обратил внимание лидер ЛДПБ.А вот что несколько дней назад заявлял Гайдукевич в эфире другого государственного телеканала ОНТ:- Многие политики у нас живет прошлым и не находятся в текущем политическом моменте. А кто-то вообще до сих пор находится в 1996 году. Вот референдум закончился, и он там остался, продолжает там жить, - говорил политик.