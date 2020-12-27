Слухи о том, что из-за политической ситуации в Беларуси нашу страну лишат права проведения вместе в Латвией Чемпионата мира по хоккею - 2021, ходят уже давно. Решение должна принять Международная федерация хоккея (IIHF), но официальных сообщений пока нет. Зато есть различная неофициальная информация, которая попадает в профильные европейские СМИ. Вот например:- Но поиски альтернатив идут полным ходом. Лучшие шансы на проведение турнира – Латвия (Рига), Чехия (Прага) и Словакия (Братислава). Отмечается, что глава ИИХФ хочет сообщить о переносе турнира Александру Лукашенко лично, сообщает швейцарское издание Watson. Латвийская федерация может взять на себя проведение всего Кубка мира, но у нее есть только одна арена, вмещающая около 10000 зрителей.- Если все-таки будет возможно, что зрители будут допущены в ограниченном количестве, то мы зависим от большой арены, – цитирует издание Фазеля.Если, например, в соответствии с официальными правилами будут доступны только половина мест, то размер арены станет решающим фактором – и тогда необходимы две площадки.Также возможен перенос турнира в Прагу и Братиславу или их комбинация. В этих странах есть арены нужного размера.- При данных условиях чемпионат мира в Чехии или Словакии не может быть исключен, – сказал Фазель.Уже точно известно, что чемпионат не пройдет в Скандинавии. Официальная причина -: в 2022 году чемпионат мира пройдет в Финляндии, в 2025 году – в Швеции.Напомним, сегодня также стало известно, что IIHF начала расследование в отношении председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.- Белорусский фонд спортивной солидарности получил ответ от IIHF на письмо относительно переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года. Стороны проведут рабочую встречу после 4-го января. В письме от ИИХФ также сообщается, что дисциплинарная комиссия Международной федерации начала расследование относительно председателя федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, - говорится в сообщении фонда на его странице в Facebook.Напомним, ранее фонд призвал IIHF рассмотреть вопрос «о привлечении к дисциплинарной ответственности Баскова в связи с действиями, грубо порочащими репутацию хоккея как вида спорта».