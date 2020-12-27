Первые колонны минчан вышли в районе Тракторого завода еще в 6.45 утра. Ранним утром вышли колонны жителей Малиновки, Грушевки и улицы Маяковского. Цепочки солидарности выстроились в Тракторозаводском посёлке и на проспекте Независимости,Тем временем колонна людей из нескольких десятков человек с бело-красно-белыми флагами вышла в районе станции метро «Спортивная». Они скандировали «Далучайся». На марш собрались люди из микрорайона Красный бор.Потом подтянулись другие районы Минска, а также другие города Беларуси. Кое-где прошли точечные задержания. Незарегистрированный правозащитный центр «Весна» сообщает о 20 задержанных:Микрорайон Сокол:Тамара Зеніна і Павел Сцяпанаў (находятся в РУВД Октябрьского района Минска)Там же находятся:Выступоўцаў І. А.Замула Л. П.Шэўчык В. В.Ходан А. С.Лакатош Д. С.Такарчук А. М.«Белсат» сообщает о задержании у метро «Пушкинская» задержали около пяти человекПерадков Мікалай Усеваладавіч – задержан в Минске, был в Ленинском РУВД, потом оказался на Акрестина.Рэната Мураўёва – задержана около ЖК «Маяк»Брест:Алена Гнаўк (63 года) – задержана на улице Советской. Находится в Ленинском РУВД Бреста. Сообщается, что это ее 11-е задержание за последние четыре месяца.Смолевичи:Сяргей Харытончык.Светлогорск:Сяргей Ярошык – задержан на набережной