Заместитель министра здравоохранения, главный государственный врач страны Александр Тарасенко в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ рассказал, когда в Беларуси может начать снижаться заболеваемость COVID-19.- Об этом, конечно же, говорить еще рано, но думаю, что Беларуси уже удалось выйти на плато. В зависимости от того, как пройдут праздничные дни, уже можно будет говорить о постепенном снижении заболеваемости, - подчеркнул Тарасенко.По его словам, антикоронавирусные меры по-прежнему остаются.- И соблюдение дистанции, и масочный режим, и минимизация контактов, а также посещение общественных мест по-прежнему остаются в силе. Многие люди жалуются, что ношение маски – неэффективная мера, но это не так. Многие переболевают ковидом в скрытой форме. И для того, чтобы человек не являлся источником, необходимо носить маску, - заявил Тарасенко.Он добавил, что те меры, которые предпринимаются в Беларуси, эффективные и правильные.Что касается мутации вируса, то она, как отметил Тарасенко, настолько несущественно, что о том, как она может повлиять на тяжесть лечения, даже не приходится говорить.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Полоцке умер 35-летний священник, который занимался восстановлением старинного храма. У него был диагностирован коронавирус.Отпевание Марка Пуляка пройдет 27 декабря. У него осталось двое детей. (подробности)В ВОЗ сообщили о случаях заражения новым штаммом коронавируса в восьми странах Европы.Глава регионального бюро добавил, что данный штамм распространяется среди молодых возрастных групп. (подробности)