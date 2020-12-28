Президент Международной федерации хоккея (IIHHF) Рене Фазель отреагировал на сообщения о переносе матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска.По его словам, окончательное решение еще не принято.– Решения еще нет, – заявил Фазель, отвечая на вопрос, есть ли уже оно и где тогда пройдет чемпионат мира по хоккею 2021 года, его слова приводит «РИА Новости».Напомним, что накануне швейцарское издание Watson сообщило о переносе турнира из белорусской столицы, а также о том, что глава IIHF хочет сообщить о переносе турнира Александру Лукашенко лично. Отмечалось также, что лучшие шансы на проведение этих соревнований – у Латвии (Рига), Чехии (Прага) и Словакии (Братислава).Добавим, что чемпионат мира по хоккею планируется провести с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах – Минске и Риге.Читайте также:Международная федерация хоккея занялась Дмитрием БасковымНачато расследование в отношении председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, заседание пройдет 4 января (подробности).Бывший тренер минского хоккейного «Динамо» высказался о ситуации в БеларусиТакже он рассказал, стоит ли проводить в Минске чемпионат мира по хоккею (подробности).