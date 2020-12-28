Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ, рассказал, когда именно в Беларуси начнется вакцинация от коронавируса.- Вакцинация в Беларуси начнется не позже I квартала 2021 года. На данный момент уже ведутся переговоры с Россией и другими странами. Но с уверенностью можно будет сказать не ранее I квартала. Безусловно, мы ожидаем, что это может произойти и раньше. К примеру, уже в первой декаде января, но это лишь вариант, - заявил Тарасенко.Он также добавил, что прививку от коронавируса получат не меньше людей, чем во время вакцинации от гриппа, а может даже и больше.Если говорить об эффективности прививок от COVID-19, то Тарасенко отметил, что об этом можно будет говорить не раньше, чем через год.- Именно через год будет возможность сделать выводы о длительности сохранения иммунитета после вакцинации, - подытожил главврач.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Стало известно, когда в Беларуси может начать снижаться заболеваемость COVID-19.Об этом рассказал замминистра здравоохранения. (подробности)Лукашенко рассказал о массовой вакцинации от коронавируса в Беларуси.Он сказал, что это важный этап противостояния пандемии. (подробности)