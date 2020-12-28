Пациенты с длительным COVID-19 назвали необычные последствия перенесенного заболевания, сообщает Sky News.В частности, те, кто перенес «затяжной коронавирус», рассказали, что одним из симптомов у них была паросмия – это восприятие несуществующих запахов. Многие из таких пациентов признавались, что ощущали «отвратительный» запах рыбы, серы, либо же «сладковатый неприятный запах».По словам главы британской ассоциации отоларингологов профессора Нирмала Кумара, этот побочный эффект связан с тем, что SARS-CoV-2 – нейротропный вирус.– Он поражает нервы в области нёба – это как шок для вашей нервной системы, – пояснил Кумар.Эксперт добавил, что в Великобритании тысячи людей, переболевших коронавирусом, теряли обоняние на долгое время (это состояние называется аносмия), а затем этот симптом у некоторых сменялся паросмией.Тем временем специалисты британской благотворительной организации AbScent, которая помогает пациентам с аносмией и паросмией, посоветовали страдающим от этих симптомов «тренировать обоняние»: вдыхать запахи розы, лимона, гвоздики по 20 секунд ежедневно, так оно постепенно восстановится.Читайте также:«За последние 12 месяцев мир перевернулся из-за коронавируса». Глава ВОЗ рассказал, как подготовиться к следующей пандемииТедрос Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса 2020 года не станет последней (подробности).Иммунолог назвал «самое массовое» последствие коронавирусаПри этом медик заявил, что в настоящее время нельзя точно сказать, какой именно орган атакует SARS-CoV-2 (подробности).Вирусолог назвал людей, которые не заразятся коронавирусомПо словам ученого, таких примерно 10-15 процентов (подробности).