Оранжевый уровень опасности объявили синоптики в Беларуси 28 декабря из-за гололеда. Об этом сообщается на сайте Белгидромета.«28 декабря (понедельник), в период с 6 до 12 часов на большей части территории республики (в Минске около 9-12 часов) ожидается гололед, на дорогах гололедица. Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня», – сказано в сообщении.В МЧС также предупредили белорусов о неблагоприятной погоде и призвали быть внимательными и осторожными.«К ветру сегодня, 28 декабря, добавляется гололед, а на дорогах ожидается гололедица. Будьте внимательны и осторожны!» – уточнили в МЧС.Накануне был также объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра на два дня – 28 и 29 декабря. По данным синоптиков, ночью 28 декабря, утром и днем почти по всей стране будет усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Сильный ветер сохранится и во вторник, 29 декабря.Читайте также:Неожиданно! Стал известен прогноз погоды на Новый год в БеларусиСнеговиков не слепим, в снежки не поиграем, зато не замерзнем (подробности).