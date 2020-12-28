Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» заявил, что Беларусь уже подписала нефтяные контракты на 2021 год с крупными российскими поставщиками.- С рядом крупных поставщиков контракты были подписаны, но процесс еще продолжается. С некоторыми поставщиками еще идут согласования мелких отдельных условий. До конца 2020 года все контракты на поставку нефти в Беларусь будут подписаны, - рассказал Головченко.По его словам, особенного накала в этом году не было и все вопросы решаются планово.- Мы с правительством России решили не складывать все «под елочку», - отметил премьер-министр.Он добавил, что, если говорить об объемах переработки нефти на белорусских заводах в 2021 году, то цифра будет определяться исходя из экономической целесообразности.- Уже сейчас готов заявить о том, что России готова нам поставить максимальный объем. Если Беларуси будет выгодно перерабатывать 18 миллионов тонн нефти, то будем это делать. Но все будет зависеть от ситуации на рынке, - подытожил Головченко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Нефть в Беларусь пришла только на два месяца?По некоторым данным, на разовую поставку нефти в нашу страну согласилась компания Гуцериева, а годовых договоров по-прежнему нет. (подробности)Беларусь и Россия согласовали цену на газ в 2021 году.Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года. (подробности)