Два рыбака погибли на водохранилище Днепрец в Горецком районе, сообщается на сайте МЧС.Спасатели получили информацию о плавающих в полынье вещах и рыболовных снастях утром 27 декабря.Спустя несколько часов водолазы достали из воды тела двух мужчин. Одному из погибших рыбаков было 52 года, второму – 37.Читайте также:Очевидец и сотрудники МЧС спасли тонущего рыбака в Копыльском районеМужчина был в 50 метрах от берега. Его госпитализировали с общим переохлаждением (подробности).Не дошел до берега несколько метров: подросток погиб, провалившись под лед в Чериковском районеМедики более часа пытались его реанимировать, но их усилия не увенчались успехом (подробности).В Городокском районе перевернулась лодка с рыбаками, и они провалились под лед. Один из мужчин погибСотрудники МЧС смогли спасти 25-летнего парня (подробности).