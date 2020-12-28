Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в эфире программы «Неделя», которая выходит на телеканале СТВ, рассказал, что на Беларусь и Россию оказывается беспрецедентное давление.- Мы все заметили, что мир стал жестче. А послековидный мир – еще жестче, чем тот, который был до пандемии. Безусловно, большие страны будут пытаться защитить свои интересы: и национальные, и экономические. Они попытаются продвигать свои товары на национальные рынки, а также не допустят возможности использовать нам высокие технологии. Если говорить о санкционном давлении, то это ответ на ту или иную политситуацию. Инструмент, с помощью которого можно вывести конкурентов из зоны тех региональных рынков, на которых мы можем зарабатывать, - отметил Мезенцев.По его словам, все это происходит сегодня.- Мы с вами видим, какое давление беспрецедентное оказывается на Россию и Беларусь. И важно понимать, что есть глобальный план по отрыву Беларуси от РФ. Нам нужно быть сильными и мудрыми, - подчеркнул Мезенцев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Посол России рассказал, какую задачу ставит перед собой Запад в отношении Беларуси.По словам Мезенцева, задачу может быть ненадолго отложили, но не забыли о ней. (подробности)Мезенцев о протестах в Беларуси: Они должны понимать, что нарушают закон.И добавил, что если протестами управляют из-за рубежа, то нужно подумать, кому это может быть выгодно. (подробности)