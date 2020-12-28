Один человек погиб в Бресте в результате пожара на кислородной станции. Об этом сообщается на сайте МЧС.Пламя вспыхнуло в кирпичном здании станции, информация об этом поступила спасателям рано утром 27 декабря. В огне погиб мужчина 1956 года рождения.Кроме того, стихия повредила входную дверь, мебель, бытовую технику, также оказались закопчены стены и потолок в кислородном цехе.В настоящее время причины возгорания и гибели мужчины выясняют эксперты.Читайте также:Тела двух рыбаков найдены в полынье в Горецком районеОдному погибшему было 52 года, другому - 37 (подробности).В Бресте спасатели тушили пожар в заброшенном вагончике и обнаружили тело человекаНа данный момент пол и личность погибшего устанавливаются (подробности).Очевидец и сотрудники МЧС спасли тонущего рыбака в Копыльском районеМужчина был в 50 метрах от берега. Его госпитализировали с общим переохлаждением (подробности).