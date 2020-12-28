Премьер-министра Беларуси Роман Головченко в программе «Главный эфир», которая выходит на «Беларусь 1», рассказал, на каком уровне будет инфляция по итогам 2020 года.- По итогам 2020 года инфляция сложится в пределах 6-7%. Да, данный показатель выше 5%, которые были запланированы на текущий год. Но в данных условиях это не столько не доработка, сколько достижение. Ведь нам удалось не выпустить инфляцию в более широкий коридор, - заявил Головченко.Он также добавил, что в 2021 году будет расширен перечень социально значимых товаров.- В данном списке будет более 70 позиций. Это именно те товары, по которым граждане ощущают на себе рост цен. Мы постараемся всеми рыночными способами осуществлять регулирование, чтобы не было необоснованного роста цен на данные позиции, - подытожил премьер-министр.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Головченко заявил, что Беларусь подписала нефтяные контракты на 2021 год с крупными российскими поставщиками.И добавил, что процесс подписания контрактов продолжается. (подробности)Головченко заявил, что в Беларуси намерены переформатировать пенсионную систему.Он добавил, что уже прорабатываются подходы по соотношению среднего размера пенсионных выплат - не менее 40% от среднемесячной зарплаты по стране. (подробности)