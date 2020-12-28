Легковушка сбила парня в Минске. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.По предварительным данным, женщина, 1986 года рождения, находившаяся за рулем автомобиля Renault, ехала по улице Харьковская со стороны проспекта Пушкина в направлении улицы Берута. В районе дома №90 совершила наезд на подростка, 2004 года рождения, переходившего проезжую часть улицы Харьковской. Авария произошла вечером 27 декабря на регулируемом пешеходном переходе, парень шел на красный свет светофора.– В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Все обстоятельства выясняются, – добавили в ГАИ.На месте происшествия работали сотрудники ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска, а также следственно-оперативная группа.Отметим, что в Беларуси на 28 декабря объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололеда и сильного ветра, в связи с чем синоптики и спасатели призвали пешеходов и водителей быть передльно внимательными на дорогах.Читайте также:Пожар на кислородной станции в Бресте унес жизнь мужчиныПричины возгорания и гибели человека выясняются (подробности).Тела двух рыбаков найдены в полынье в Горецком районеОдному погибшему было 52 года, другому - 37 (подробности).На трассе Минск-Витебск Kia Sportage выбила маршрутку с пассажирами в кювет: погиб водитель кроссовераГАИ опубликовала видео с места смертельной аварии (подробности).