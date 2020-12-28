Премьер-министр Роман Головченко в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» рассказал о последствиях забастовок на предптриятиях.- Нам удалось сохранить управляемость в трудовых коллективах, несмотря на достаточно бурный период после президентских выборов. Я не смогу назвать ни одного предприятия, работа на котором бы остановилась, - заявил Головченко.Он добавил, что вся та информация, которая была опубликована в СМИ, - локальные вещи.- Вся та информация о стачках и забастовках, которая была опубликована в СМИ – локальные вещи, которые почему-то выдавались за какие-то глобальные процессы, - подчеркнул Головченко.По его словам, несмотря на непростые условия в период пандемии коронавируса, удалось выполнить все социальные обязательства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Головченко рассказал, на каком уровне будет инфляция по итогам 2020 года.По его словам, данный показатель больше 5%, которые были запланированы на текущий год. (подробности)Головченко заявил, что Беларусь подписала нефтяные контракты на 2021 год с крупными российскими поставщиками.И добавил, что процесс подписания контрактов продолжается. (подробности)