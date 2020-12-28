Судно с рыбаками затонуло у Новой Земли в Архангельской области. Об этом сообщили 28 декабря в пресс-службе МЧС РФ, передает ТАСС.Информация о затоплении судна «Онега» в акватории Баренцева моря поступила спасателям в половине восьмого утра. На его борту было 19 человек.– Спасены два человека, – уточнили в МЧС. Это штурман и матрос, они граждане России.В настоящее время рассматривается версия, что причиной ЧП стало обледенение.Пропавших без вести членов экипажа искали пять судов.– Одно из них подняло двух живых моряков, они были в гидрокостюмах, связи с остальными нет, – сообщил источник в экстренных службах. Погода не позволяет привлечь к поискам авиацию.Позже стало известно, что, по предварительной информации, больше выживших нет, поскольку судно затонуло во время шторма, из-за этого шансов на спасение почти не было. Прокуратура проводит проверку.Читайте также:Тела двух рыбаков найдены в полынье в Горецком районеОдному погибшему было 52 года, другому - 37 (подробности).Очевидец и сотрудники МЧС спасли тонущего рыбака в Копыльском районеМужчина был в 50 метрах от берега. Его госпитализировали с общим переохлаждением (подробности).В Городокском районе перевернулась лодка с рыбаками, и они провалились под лед. Один из мужчин погибСотрудники МЧС смогли спасти 25-летнего парня (подробности).