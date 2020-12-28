Действующий президент Америки Дональд Трамп проект бюджета. В него был также включен Акт о демократии в Беларуси. О том, что документ подписан, сообщил пресс-секретарь Белого дома Джад Дир.Напомним, что «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси 2020 года» дает право президенту Америки дополнительные полномочия по введению санкций в связи с президентскими выбора в Беларуси и событиями, которые последовали после них.Сенат США утвердил данный документ 21 декабря.Акт о демократии призывает к новым выборам, признает Координационный совет законным институтом, который может принимать участие в диалоге о мирной передаче власти, призывает освободить всех политических заключенных, заявляет, что Америка не признает включение Беларуси в Союзное государство с РФ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:США ввели санкции против ЦИК, «Альфы», ГУВД и минского ОМОН.Также в список попал замминистра внутренних дел. (подробности)США вновь призвали белорусские власти остановить насилие и освободить всех политзаключенных.Госсекретарь США Майк Помпео добавил, что властям Беларуси необходимо вступить в диалог с гражданским обществом. (подробности)