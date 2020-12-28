Пожар произошел днем 27 декабря в одном из многоквартирных домов в поселке Ченки Гомельского района, сообщается на сайте МЧС.Информацию о возгорании спасатели получили в 11.20, когда они прибыли на место, открытым пламенем горела квартира на третьем этаже.Хозяйку горевшей квартиры спасли по трехколенной лестнице с балкона. Женщину осмотрели врачи и доставили в больницу. У нее диагностированы термоингаляционная травма и ожоги.Тем временем сотрудники газодымозащитной службы МЧС эвакуировали из задымленных квартир на верхних этажах еще девять человек по лестничной клетке и с использованием масок. Людей вывели на свежий воздух и передали врачам. В числе спасенных были трое детей. Среди эвакуированных была также пожилая женщина, медики поставили ей диагноз отравление продуктами горения и отвезли в больницу.Спасатели потушили пламя, огонь уничтожил имущество в комнате, оказались закопчены стены и потолок. Причину возгорания выясняют. Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем при курении.Читайте также:Пожар на кислородной станции в Бресте унес жизнь мужчиныПричины возгорания и гибели человека выясняются (подробности).В Бресте спасатели тушили пожар в заброшенном вагончике и обнаружили тело человекаНа данный момент пол и личность погибшего устанавливаются (подробности).Подросток попал под колеса машины в МинскеПарень переходил дорогу на красный свет (подробности).