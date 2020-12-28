В Генеральной прокуратуре Минска рассказали, что будут судить мужчину за размещение в сети видео с призывами к насилию. Данная информация была опубликована в телеграм-канале ведомства.- Из материалов дела следует, что мужчина разместил в сети два видеоролика и пытался тем самым привлечь внимание широкой аудитории. Эксперты пришли к выводу, что в видео были высказывания побудительного характера, в которых содержался призыв к насилию в отношении должностных лиц, а также сотрудников милиции, судов, депутатов и других, - отметили в ведомстве.И добавили, что обвиняемый свою вину не признал.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Минске 47-летнего мужчину будут судить за блокировку дорог во время акции протеста.В Следственном комитете сообщили, что расследование уголовного дела было завершено. (подробности)В Витебске будут судить мужчину, который ударил милиционера, когда тот задерживал девушку на протестной акции.Витеблянина обвиняют по статье 364 УК Беларуси, ему максимально грозит заключение на 6 лет. (подробности)