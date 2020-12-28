Экс-глава министерства внутренних дел, а ныне – помощник президента и инспектор по Гродненской области Юрий Караев назвал протестующих сторонниками темной силы. На канале блогера Алексея Голикова был опубликован тизер интервью с Караевым.Выяснилось, что экс-министр внутренних дел решил принять крещение в 42 года. По его словам, он к этому смог прийти лишь с возрастом. Караев также рассказал, что верит в бога. После этого в ролике был опубликован фрагмент интервью, в котором Караев называет протестующих сторонниками темной силы.- На мой взгляд, любой бунтовщик, любой революционер и протестун является сторонником темной силы. Мне хотелось бы вспомнить эпизод из своей жизни, когда на вопрос женщины о том, кто является главным революционером, я ответил – дьявол. И она меня похвалила. Те, кто участвуют в восстаниях, бунтах и революциях – его сторонники. Они выступают за дьявола, - заявил Караев.Напомним, что 29 октября Александр Лукашенко снял Юрия Караева с должности министра внутренних дел.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Глава МВД извинился за травмы случайных людей во время протестов.Об этом Юрий Караев сообщил в эфире телеканала ОНТ. (подробности)Караев: Если вдруг кто-то решит, что с нами можно попробовать еще раз силовым путем, то мы не дрогнем.И добавил, что на акциях протеста, которые проходят по воскресеньям, видны те, кто неумело пытается замаскироваться. (подробности)