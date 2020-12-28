Окончательное решение по месту проведения чемпионата мира по хоккею 2021-го года будет объявлено до 11 января. Об этом сообщил генеральный секретарь Латвийской хоккейной ассоциации Вистурс Козиолс.– Я разговаривал с генеральным секретарем IIHF [Международной федерации хоккея], который сообщил, что решение будет принято до 11 января, – заявил Козиолс, его слова приводит ТАСС.Отметим, что накануне швейцарское издание Watson сообщило о переносе турнира из белорусской столицы, а также о том, что глава IIHF хочет сообщить о переносе турнира Александру Лукашенко лично. Отмечалось также, что лучшие шансы на проведение этих соревнований – у Латвии (Рига), Чехии (Прага) и Словакии (Братислава).Позже глава IIHF Рене Фазель сделал заявление по этому поводу, отметив, что решение о переносе пока не принято.Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Минске и Риге в мае – июне 2021-го года. В настоящее время в IIHF обсуждают возможный перенос матчей из Минска в связи с нестабильной политической ситуацией в Беларуси.Читайте также:Международная федерация хоккея занялась Дмитрием БасковымНачато расследование в отношении председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, заседание пройдет 4 января (подробности).