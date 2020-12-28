Александр Лукашенко в понедельник, 28 декабря, назвал даты, в которые запланировано проведение Всебелорусского народного собрания. Информацию опубликовали в телеграм-канале «Пул Первого».- Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля, - говорится в сообщении.Лукашенко рассказал, что уже республиканские и региональные организационные комитета приступили к работе, а с 29 декабря начнется избрание делегатов. Об этом сообщает БелТА.- И это должны быть именно те люди, которые представляют все слои населения, весь народ Беларуси. У нас же так всегда и было. Еще начиная с 1996 года, когда мы провели первый Всебелорусский съезд. Да, нам тогда было непросто. И вы же помните, что нагнеталось противостояние. Но нам удалось объединить людей. И данный орган народовластия сыграл важную роль, - заявил Лукашенко.По словам Лукашенко, это может стать важнейшим форумом в истории белорусского народа.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Альтернатива парламенту или фильтр против кризисов: эксперты - о полномочиях Всебелорусского народного собрания.По предложению Александра Лукашенко ВНС, возможно, станет конституционным органом, а делегатам будут подотчетны главы парламента, министры и губернаторы. Мы вспомнили историю этого мероприятия с 1996 года и собрали мнения политологов. (подробности)Лукашенко: Я думаю, что надо сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом.И вновь добавил, что сторонник того, чтобы все решал народ. (подробности)