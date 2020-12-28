Жителя Минска спасли после того, как он провалился под лед на Цнянском водохранилище. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.Инцидент произошел утром 27 декабря. Спасатели получили сообщение о провалившемся под лед человеке на акватории Цнянского водохранилища в районе улицы Подольской.Когда сотрудники МЧС прибыли на место, мужчина находился в промоине в 150 метрах от берега. Сам он выбраться не мог.Спасатели и представители ОСВОД при помощи спасательной доски вытащили мужчину и передали врачам. Пострадавший попал в больницу с общим переохлаждением.Позже выяснилось, что он шел рыбачить, но провалился.Читайте также:Рыболовецкое судно затонуло в Баренцевом море – 17 человек погиблиПредварительная причина ЧП – обледенение (подробности).Тела двух рыбаков найдены в полынье в Горецком районеОдному погибшему было 52 года, другому - 37 (подробности).В Городокском районе перевернулась лодка с рыбаками, и они провалились под лед. Один из мужчин погибСотрудники МЧС смогли спасти 25-летнего парня (подробности).