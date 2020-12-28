На календаре декабрь, а по температурным нормам – весна. Не так давно мы писали о том, что в микрорайоне Чижовка распустилась роза. А 28 декабря выяснилось, что под Минском на деревьях распустились котики. Об этом сообщает БелТА.К слову, погода, которая ближе к весенней, сохранится и на этой неделе. По прогнозам синоптиков, 31 декабря пройдут дожди, а воздух прогреется до 6 градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Фотофакт: майский жук перепутал сезоны и проснулся. Люди шутят: «январский жук!»Аномально теплая зима продолжает подбрасывать сюрпризы. (подробности)Фотофакт: 12 мая город Белорусской АЭС засыпало снегом. Посмотрите!Жители Островца проснулись, а за окном зима. (подробности)Фотофакт. Спустя 140 лет в Беловежскую пущу вернулся бурый медведь.По мнению эколога, данное событие, по причине политических баталий, осталось незамеченным. (подробности)