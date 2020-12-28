В Петриковском районе водитель легковушки не справился с управлением и влетел в стоящий на обочине МАЗ. Об этом сообщили на сайте МЧС.- Инцидент произошел ночью 28 декабря. Удалось установить, что водитель «Ауди» недалеко от поселка Муляровка не справился с управлением и влетел в стоящий на обочине МАЗ. Водитель легковушки оказался заблокирован в салоне. Сотрудники МЧС с помощью специального инструмента помогли ему выбраться, - пояснили в ведомстве.Спасатели передали мужчину врачам. Он был доставлен в больницу в различной степени тяжести травмами.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Бресте водитель не справился с управлением и протаранил несколько пролетов дорожного ограждения.Водитель в результате случившегося не пострадал, а вот пассажира доставили в больницу. (подробности)В Минске на МКАД водитель не справился с управлением, автомобиль опрокинулся и врезался в столб.За рулем авто находился 19-летний парень. (подробности)