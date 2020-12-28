Журналистку «Белсата» Любовь Луневу суд Советского района оштрафовал на 30 базовых величин – 810 рублей, за участие в акции. Об этом сообщили в телеграм-канале БАЖ.Журналистка с решением категорически не согласна. Она заявила, что не принимала участие в акции протеста, а освещала ее.Но есть и хорошая новость – Новый год Лунева встретит дома.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Суд оштрафовал известного белорусского баскетболиста Егора Мещерякова на 540 рублей.Мещерякова судили по статье 23.24 КоАП «Участие в несанкционированном массовом мероприятии». (подробности)В Минске осудили Никиту Домрачева за участие в акции.По его словам, в тот день он ехал по привычному маршруту проведать маму. (подробности)Не рассматривает вариант покинуть Беларусь: «Мисс Беларусь-2008» Ольга Хижинкова на свободе.Накануне освобождения Ольгу перевезли с Окрестина в Жодино. За сорок с лишним суток ареста за нее вступились белоруски на флэшмобе и Кортни Лав. (подробности)