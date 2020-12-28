Глицирризиновая кислота, которая содержится в корне солодки, способна уничтожать коронавирус. К такому выводу пришли ученые из университетской клиники в Эссене (Германия). Результаты их исследования опубликованы в библиотеке bioRxiv.Группа ученых подготовила экстракт корня солодки в концентрации 8 мг/мл и изучила его в ходе экспериментов в лаборатории. Экстракт разводили в различных пропорциях (0,002-4 мг/мл) и добавляли в пятидесятипроцентные инфекционные дозы коронавируса.В результате водный экстракт корня солодки дал нейтрализующий эффект при концентрации 0,5-1 мг/мл. Это меньше, чем в чае из этого растения. В связи с этим авторы научной работы предположили, что такой напиток может давать позитивный эффект при лечении COVID-19.Во время других исследований глицирризиновой кислоты были также доказаны ее противовоспалительные свойства, в частности, при простом герпесе и некоторых других вирусах.При этом, по словам экспертов, нужны дальнейшие исследования, чтобы подтвердить терапевтический эффект этого компонента корня солодки при коронавирусе. На данный момент известно, что вещество безопасно и легко переносится организмом.Читайте также:Названо неожиданное долгосрочное последствие коронавирусаЭтот побочный эффект связан с тем, что SARS-CoV-2 – нейротропный вирус (подробности).Иммунолог назвал «ужасное для всех» последствие мутации коронавирусаПри этом он отметил, что всех вирус не убьет (подробности).Доктор Комаровский объяснил, как защититься от нового штамма коронавирусаОн также подверг сомнению информацию о том, что мутировавший вирус более заразен (подробности).