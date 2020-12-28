В Ивье Следственный комитет расследует уголовное дело о мошенничестве. Заявлением в милицию закончилось виртуальное общение жительницы района с 31-летним мужчиной. Молодой человек лишился 3 тысяч рублей из-за своей доверчивости.24-летнюю девушку раньше уже судили за мошенничество. Но она решила не бросать преступное ремесло и создала в соцсети аккаунт под вымышленным именем «Ангелина Мусик». Переписываясь с мужчиной, девушка не раз жаловалась на плохое здоровье и отсутствие финансов. Виртуальный друг жалел собеседницу и помогал ей: на протяжении года перевел ей «на лечение и таблетки» больше 3 тысяч рублей. А потом понял, что его хладнокровно обманули. Девушка удалила переписку и свою страницу, но подозреваемую в мошенничестве все равно разыскали.У нее изъяли компьютер, чтобы восстановить переписку. Подозреваемая могла обмануть и других пользователей соцсетей, поэтому тех, кто тоже перечислял деньги «Ангелине Мусик», следователи просят откликнуться, позвонив по номерам: 8-0152-72-40-40 или 8-033-621-15-35. В отношении девушки возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное повторно, - ей грозит реальный срок.