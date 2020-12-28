Министерство здравоохранения Беларуси 28 декабря распространило официальную статистику по заболеваемости коронавирусом в стране. По предоставленным Минздравом данным, за сутки в Беларуси зарегистрировали 1 тыс. 841 новых случаев COVID-19, а выписали из больниц 1 тыс. 385 пациентов, перенесших коронавирус.Официально, за весь период пандемии в республике умерли 1 тыс. 394 пациента с COVID-19. Исходя из этой цифры, за сутки в Беларуси умерли 9 человек с коронавирусом. За весь период распространения инфекции в стране зарегистрировали 188 тыс. 588 человек с положительным тестом на ковид, а выздоровели уже 167 тыс. 421 пациент.В Минздраве добавили, что за прошедшие сутки медики сделали 9 тыс. 230 тестов, а всего с начала года - 3 млн. 933 тыс. 309 тестов.Читайте также: помогает ли корень солодки при коронавирусе, выяснили ученые после эксперимента >